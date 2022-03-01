В Ярославле отключат свет в квартирах и отопление в школе

По Ярославлю отключат свет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

28 февраля в Ярославле отключат свет на следующих улицах:

с 09:00 до 16:00

- улица Песочная, 40; поселок Починки 1 линия, 1; ч/с. поселок Починки 1-я линия, 1-17, 4-16; 6-я линия, 3-31, 11А; улица Бахвалова, 42-76.

ч/с. улица Высокая, 1-19, 2-22; улица Нововоздвиженская, 2-14, 3-15.

с 08:00 до 17:00

поселок Вакарево, 9А, 19Б, 29; СНТ «Волга».

с 09:00 до 12:00

- улица Володарского, 55; улица Угличская, 4, 6.

с 09:00 до 14:00

- улица Котовского; улица 18 Марта, 33; переулок Коммунаров, 32, 34; улица Пархоменко; улица Домбровского, 11-29, 12-30.

Также отключат отопление в школе в поселке Прибрежный с 9:30 до 13:30.