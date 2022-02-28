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Общество28 февраля 2022 12:30

Скончался бывший депутат Ярославской областной думы Александр Коряшкин

Ему было 82 года
Влада Красоткина
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В Ярославской областной думе Александр Александрович проработал с 2000 по 2004 год. Фото: Николай Золотников

В Ярославской областной думе Александр Александрович проработал с 2000 по 2004 год. Фото: Николай Золотников

Скончался экс-депутат Ярославской областной думы Александр Коряшкин. Александр Александрович почетный гражданин Ярославского муниципального района, кавалер ордена Почета, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ и многолетний руководитель одного из сильнейших сельхозпредприятий – совхоза «Пахма». Коллеги знали его, как настоящего профессионала и порядочного человека.

- Благодаря его неустанным заботам в Ивняках развернулось жилищное строительство, появился культурно-спортивный комплекс, средняя школа, два детских сада, торговый центр. Александр Александрович был уважаемым человеком не только в Ярославском районе, но и далеко за его пределами, - вспоминает своего коллегу глава Ярославского района Николай Золотников.

Александр Александрович был удостоен следующими наградами: орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. В Ярославской областной думе усопший проработал с 2000 по 2004 год.