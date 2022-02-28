В магазинах Ярославской области хватит продуктов на 41 день

В регионе спрос на продукты питания, бытовую технику, товары народного потребления остался на прежнем уровне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области сообщили, что в регионе спрос на продукты питания, бытовую технику, товары народного потребления остался на прежнем уровне. Сейчас обеспеченности запасов предприятий розничной торговли хватит на 41 день. Это на 24% больше, чем на 1 января 2022 года.

– В настоящее время ситуация на потребительском рынке области стабильная, ажиотажного спроса на социально значимые продукты не отмечается, – сказала заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. – В торговых сетях, распределительных центрах – в области работают РЦ «Магнит» и РЦ «Х5 ритейл Групп» – сформированы необходимые запасы продуктов питания.

Также в правительстве сообщили, что запас на ходовые продукты, которыми люди начинают закупаться при появлении слухов, никуда не исчез. К таким продуктам относятся сахар, соль, крупы.