В Ярославской области открыли пункт гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик

Пункт работает с 10:00 до 17:00. Фото: глава Переславля-Залесского Ирина Строкинова

В Переславле-Залесском Ярославской области открыли пункт приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он находится по адресу улица Кооперативная №72, работает с 10:00 до 17:00.

- Все желающие могут передать жителям ДНР и ЛНР консервы, крупы, макароны, муку, сахар, печенье, чай, кофе, одежду, обувь, постельное белье, посуду, школьные принадлежности, - сообщила глава Переславля-Залесского Ирина Строкинова.

Нужно учитывать то, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, а продукты питания – длительного срока хранения с действительным сроком годности.