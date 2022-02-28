Ярославским спортсменам-олимпийцам вручат государственные награды

Всего на зимних Олимпийских играх в Пекине Ярославскую область представили 11 спортсменов. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские фристайлист Илья Буров и хоккеисты Александр Елесин и Артур Каюмов будут награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени. Спортсмены принесли России олимпийские трофеи.

Илья Буров взял бронзу по фристайлу в дисциплине "акробатика", а Александр Елесин и Артур Каюмов - серебро в составе сборной России по хоккею.

Всего на зимних Олимпийских играх в Пекине Ярославскую область представили 11 спортсменов. Соревнования проходили с 4 по 20 февраля. По итогам турнира российская команда завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.