В Ярославле лед, упавший с крыши, оборвал провода

Глыбы льда упали прямо перед подъездом дома

В Ярославле в очередной раз глыбы льда упали с крыши. ЧП произошло на улице Блюхера в доме №31а.

- Упал с крыши лед, оборвало провода, грохот стоял, как будто на дом что-то упало, даже дом затрясся, - пишут жильцы в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Лед рухнул прямо у подъезда, только по счастливой случайности в это время никто в него не входил и не выходил, иначе последствия были куда бы более плачевным, чем отсутствие электричества.

Жители дома сразу же позвонили в аварийную службу.

- Ответили, что наша заявка в работе. Приедут в течение следующей недели, это не экстренно, - пишет Галина Образцова.

Правда, по итогу аварийная бригада не стала тянуть и выехала на место в тот же день.