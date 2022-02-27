Рыбинца посадили на семь лет за пьяное вождение

Пассажирка квадроцикла погибла. Фото: Виктор Гусейнов

В июле 2021 года по дороге в сторону деревень Хламово и Коняево Рыбинского района произошла жуткая авария. 44-летний мужчина ехал за рулем "ВАЗ" в состоянии алкогольного опьянения.

- В виду нахождения в состоянии алкогольного опьянения водитель неправильно выбрал скоростной режим, не рассчитал расстояние до двигавшегося во встречном направлении квадроцикла и совершил столкновение с ним, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В ДТП водитель квадроцикла получил тяжелые травмы, а его пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему семь лет лишения свободы, а также лишили прав на 2 года 10 месяцев.