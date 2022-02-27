Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 9:07

Ярославец накопил штрафов ПДД на 380 тысяч рублей

Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель не спешил распрощаться со своими долгами. Фото: УФССП России по Ярославской области.

Водитель не спешил распрощаться со своими долгами. Фото: УФССП России по Ярославской области.

Житель Ярославля, видимо, забыл о том, что за нарушение правил дорожного движения полагается штраф и накопил долг в 380 тысяч рублей.

- Мужчина допустил нарушения правил движения крупногабаритного транспортного средства, а также многократно превышал скоростной режим, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Водитель не спешил распрощаться со своими долгами. Вскоре после этого им заинтересовались судебные приставы.

- В рамках исполнительных производств судебный пристав осуществил проверку имущественного положения должника, в ходе которой установил, что в его собственности имеется недвижимость в Москве. В отношении имущества судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий, - дополнили в ведомстве.

Угроза потери имущества подействовала на неплательщика, ведь в ближайшем будущем у него должна была состояться сделка купли-продажи. Поэтому долги были ликвидированы.