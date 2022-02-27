Какая погода будет в первую неделю весны

Весна в этом году будет ранняя. Фото: "Центр Фобос"

До конца зимы остались считанные дни. Синоптики делают досрочные прогнозы на март и заявляют, что весна в этом году будет ранняя.

- Первый весенний месяц поддержит теплый настрой и в среднем окажется на 3-5° выше многолетних значений. При этом количество солнечных дней, по всей видимости, будет немного больше обычного, поскольку ожидается дефицит осадков до 10-20%. Сугробы, которые, как правило, исчезают только во второй декаде апреля, скорее всего, с существенным опережением графика к концу марта будут уничтожены мартовским солнцем, - сообщили в "Центр Фобос".

В последний день зимы, в понедельник, на улице днем будет -2 и солнечно. Первого марта, во вторник, ожидается -1 градус и переменная облачность. В среду термометр покажет +1. В четверг неожиданно выпадет снег, но станет теплее до +2 градусов - такая же погода сохранится в пятницу.