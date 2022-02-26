В Рыбинске Карякинский парк начали готовить к весне и приему посетителей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Карякинский парк начали готовить к весне и приему посетителей. Пока горожан просят набраться терпения и дождаться, когда сойдет снег и все дорожки просохнут - если по покрытию ходить сейчас, то он быстро придет в негодность.

- Дата, когда горожане вновь смогу прогуляться в Карякинском саду, зависит от погоды и того, как быстро дорожки придут в нормативное состояние. Благодаря обильным снегопадам почва не промёрзла, будем надеяться, что влага быстро впитается, и сад откроется раньше, чем в прошлом году, - рассказал куратор Карякинского сада Сергей Иванченко.

Также в парке проведут генеральную уборку, подкормят растения и обработают их от паразитов.

Осенью в Карякинском парке высадили 12 тысяч тюльпанов и нарциссов. По словам смотрителей, цветы хорошо перезимовали. Также клумбы украсят бархатцами, петуниями и георгинами.

Как только плюсовая температура установится и днем и ночью, в парке расконсервируют фонтан. Оборудование прочистят и просушат.

Комфортно перезимовала и лебединая пара - Одетта и Зигфрид. Сейчас у них брачный период и не исключено, что у лебедей заведется потомство.