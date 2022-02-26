Культурный развод: молодой ярославец собрался с девушкой в театр и остался без 180 тысяч рублей

Поход в театр у молодого ярославца не задался. ФОТО: архив кП

20-летний ярославец, который повел себя как джентельмен, в итоге остался без крупной суммы денег. В интернете юноша познакомился с девушкой и она вместо клубов и ресторанов, пригласила его в театр.

Как настоящий джентльмен, молодой человек взял на себя оплату билетов. Только чтобы купить их онлайн, он перешел по ссылке, которую скинула новая знакомая. Когда юноша ввел реквизиты своей банковской карты, с нее списались более пяти тысяч рублей. Однако культурному досугу не суждено было случиться: девушка написала, что провести с ним этот вечер не может.

- Тогда молодой человек решил отказаться от посещения театра, перешел по ранее указанной ссылке и обратился в «службу технической поддержки», где неизвестные сообщили ему, что для возврата денег за билеты на его банковском счете должна находиться крупная сумма денег, под этим предлогом убедили заявителя оформить несколько кредитов. Затем, действуя по указаниям неизвестных, молодой человек перевел все имеющиеся деньги на указанный злоумышленниками счет. Сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает - будьте бдительны при совершении сделок в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

- не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните - осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

- никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или почте под любым предлогом. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка.