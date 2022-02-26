ФАС проверит сеть магазинов DNS после повышения цен на 30%

ФАС России проверит торговую сеть DNS после публичного заявления ее генерального директора о повышении цен на товары Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАС России проверит торговую сеть DNS после публичного заявления ее генерального директора о повышении цен на товары. При этом глава компании на своей странице в соцсети заявил, что 30-процентное увеличение стоимости техники - еще не предел.

- В адрес организации направлен запрос, также должностному лицу выдано предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику, - говорится в сообщении ФАС.

Если будут обнаружены признаки недобросовестного поведения и необоснованных спекуляций, ведомство обещало принять меры.

В ярославских магазинах сети появились объявления с просьбой узнавать стоимость товаров у продавцов-консультантов.

- У них что, товары на складе, закупленные еще при том курсе, уже прям резко подорожали, это как вообще? - возмущаются ярославцы.