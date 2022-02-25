За неуплату штрафа в срок мировой суд г. Москвы привлек землевладельца к административной ответственности

В марте 2021 года из администрации Переславского муниципального района в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям на рассмотрение поступили материалы проверки, проведенной специалистами муниципального земельного контроля в отношении собственника четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 22,7 га, расположенных вблизи д. Кошелево Глебовского сельского округа Переславского района Ярославской области.

Согласно данных материала проверки территория участков зарастала сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Признаки механизированной обработки почвы, выпаса скота и иной сельскохозяйственной деятельности отсутствовали.

По результатам рассмотрения материалов проверки должностным лицом Управления в отношении собственника земельного участка за невыполнение обязательных мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и защите земель от иного негативного влияния были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ. В мае 2021 года вынесены два постановления о привлечении гражданина к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 40 тыс.рублей.

Однако гражданин в установленный законом срок административный штраф не уплатил, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. По факту неуплаты штрафа в установленный срок территориальным Управлением в отношении собственника были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ* и направлены в мировой суд.

В феврале 2022 года в адрес ведомства поступили постановления мирового суда о признании собственника виновным в совершении административных правонарушений по вышеуказанной статье. Назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей.