В Ярославскую область придет штормовой циклон «Глэдис»

«Глэдис» может проявиться в виде потепления. Скриншот с сайта Центр "Фобос"

Штормовой циклон «Глэдис», который в третий раз за последнюю неделю обрушивается на Европу, доберется и до России. Под ударом окажется северо-запад страны, в эпицентре – Ленинградская и Новгородская области, где порывы ветра могут превысить 25 метров в секунду.

В других регионах, в том числе и Ярославском, «Глэдис» может проявиться в виде потепления, говорят специалисты Центра «Фобос». Но влиять на погоду циклон будет недолго.

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, температура -2..-4. Атмосферное давление в пределах нормы. Утром - небольшой снег. Днем 26 февраля переменная облачность, 0..+2, ветер юго-западный, умеренный.

27 февраля на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица; ночью -7..-9, днем -1..-3, ветер северо-восточный, умеренный.