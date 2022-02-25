В Ярославской области снизился процент смертности от онкологии

Область участвует в проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что в регионе снизился процент смертности от злокачественных новообразований:
- За три года смертность снизилась на 4,2%. Уменьшился и показатель запущенности – на 7%. Удельный вес больных, выявленных на ранних стадиях, вырос на 3,4%, при профилактических осмотрах – с 14,5% до 21,7%.
Область участвует в проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2021 на его реализацию было направлено 1 миллиард 100 миллионов рублей.