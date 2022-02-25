«Ростелеком» выпустил книгу

Книга, рассчитанная на массового читателя, подготовлена при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар», сообщили в пресс-службе компании. Активное развитие интернет-технологий и сферы больших данных, кроме плюсов, влечет за собой и реальные риски. Новый цифровой мир таит в себе немало опасностей, особенно для самых юных и самых взрослых граждан.

Книга по кибербезопасности рассказывает о принципах работы и использования технологий, которые глубоко проникли в нашу жизнь, учит не бояться интернета и грамотно пользоваться современными электронными устройствами, а также противостоять киберпреступникам.

Оператор уверен, чтобы успешно противостоять киберпреступникам, необходимо понимать, как именно они атакуют, в какие слабые места бьют, и, выстраивать грамотную линию «обороны».