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Общество25 февраля 2022 11:16

«Ростелеком» выпустил книгу

Печатное издание «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» расскажет о безопасном поведении в интернете
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Книга, рассчитанная на массового читателя, подготовлена при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар», сообщили в пресс-службе компании. Активное развитие интернет-технологий и сферы больших данных, кроме плюсов, влечет за собой и реальные риски. Новый цифровой мир таит в себе немало опасностей, особенно для самых юных и самых взрослых граждан.

Книга по кибербезопасности рассказывает о принципах работы и использования технологий, которые глубоко проникли в нашу жизнь, учит не бояться интернета и грамотно пользоваться современными электронными устройствами, а также противостоять киберпреступникам.

Оператор уверен, чтобы успешно противостоять киберпреступникам, необходимо понимать, как именно они атакуют, в какие слабые места бьют, и, выстраивать грамотную линию «обороны».

«Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», рассказывает о безопасном поведении в интернете. Изображение ПАО «Ростелеком».

«Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», рассказывает о безопасном поведении в интернете. Изображение ПАО «Ростелеком».