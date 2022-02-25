«ПивоварЪ» приглашает на бильярдный турнир в Ярославле

Изображение предоставлено Национальной пивной ресторацией

VIII Бильярдный турнир на призы журнала «Элитный квартал», приуроченный к 84-летию Владимира Высоцкого, пройдет 2-4 марта. Площадкой для него станет бильярдный клуб Национальной пивной ресторации «ПивоварЪ», находящейся в историческом центре

Ярославля. Главная идея этого заведения - стать местом, где каждый может быть собой, найти для себя здесь что-то особенное. С бильярдного турнира стартует череда праздников, и «ПивоварЪ» как всегда готов обеспечить гостям вкусную еду и атмосферу праздника.

Посетителей ждут обновленный интерьер, новое меню, пиво и настойки собственного производства.

В дни проведения бильярдного турнира его участников, партнеров и гостей «Пивовара» будут ждать мастер-классы от профессионалов, фуршеты и фотосессии.

Призеры турнира, генеральным спонсором которого является Национальная пивная ресторация «ПивоварЪ», а организатором – журнал «Элитный квартал», получат медали, грамоты и подарки.

Информацию об организации турнира, условиях участия и партнерства, можно получить по телефонам (4852) 32-95-95 и 8-915-994-30-83. А забронировать стол в «Пивоваре» – по телефонам (4852) 64-04-31, 8-980-655-07-07.