В Рыбинске отремонтируют поликлинику имени Семашко

Еще в 2021 году здесь обновили цокольный этаж одного из зданий. Фото: Правительство Ярославской области

В 2022 году в Рыбинске Ярославской области отремонтируют четыре здания городской поликлиники №3 имени Семашко. Работа идет второй год. Еще в 2021 здесь обновили цокольный этаж одного из зданий.

– В первый год реализации программы на территории региона было отремонтировано 17 объектов системы здравоохранения, построено восемь ФАПов и одна врачебная амбулатория, закуплено свыше 500 единиц медицинского оборудования, – отметила заместитель председателя Правительства области Лариса Андреева. – В этом году значительно выросло число объектов, на которых запланировано проведение капитального ремонта, – 117 зданий. Всего в 2022-м финансирование программы составит 1 млрд 31,8 миллионов рублей.

Кроме этого, в планах у Рыбинска капитальный ремонт трех поликлиник на улицах Герцена, Гоголя и Колышкина, а также офиса врача общей практики на улице Правды.