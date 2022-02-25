Ярославская область выделит 19 000 000 рублей на помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Постановление вступило в силу с момента подписания. Фото: Правительство Ярославской области

Стало известно, что Ярославская область окажет многомиллионную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Информация поступила от правительства региона. Орган власти опубликовал на официальном сайте постановление об этом от 21 февраля 2022 года.

- Правительство Ярославской области постановляет выделить департаменту общественных связей 19 000 000 рублей для предоставления субсидий Ярославскому областному отделению благотворительного общественного фонда "Российский фонд милосердия и здоровья" на оказание помощи эвакуируемым гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской народных республик, комплектование пунктов временного размещения, организацию в них размещения, проживания, питания за счет средств резервного фонда Правительства Ярославской области, предусмотренных статьей 14 Закона Ярославской области от 15 декабря 2021 года №88-з "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", - прописано в документе.

Кроме этого, департамент труда обязали обеспечить эвакуируемых граждан продуктовой и вещевой помощью, департамент здравоохранение - медицинской.

Контролировать исполнение постановления назначили заместителя Губернатора области и заместителя Председателя Правительства области. Постановление вступило в силу с момента подписания.