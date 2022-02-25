В Ярославской области фитосанитарный контроль прошли предназначенные на экспорт пиломатериалы

В феврале 2022 года специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведен досмотр пиломатериалов из хвойных пород деревьев в количестве 40,013 м3, предназначенных на экспорт в Армению.

Досмотр проводился на основании заявления, поступившего от юридического лица в Управление в соответствие с ФЗ от 21.07.2014г. № 206-ФЗ «О карантине растений», с учётом карантинных фитосанитарных требований страны-импортёра.

В ходе досмотра от отправляемой партии специалистами Управления отобраны образцы, с целью установления карантинного фитосанитарного состояния.

По результатам осмотра подкарантинной продукции, заключения лабораторной экспертизы Ярославского филиала ФГБУ «Тверская МВЛ», заявления с необходимым пакетом документов в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.07.2016г. № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного, карантинного сертификата», грузоотправителю выдан фитосанитарный сертификат.