Ярэнерго: вандализм на объектах электроэнергетики недопустим

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В Ярославской области участились случаи вандализма в отношении приборов учета. С разницей в несколько дней специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» зафиксировали 2 факта расстрела коммерческих приборов учета, которые были установлены в рамках модернизации системы учета электроэнергии.

Повреждения электрооборудования были обнаружены при плановом осмотре линии ВЛ 10 кВ Михайловская в Ярославском районе, обеспечивающей электроснабжение промышленной зоны в районе окружной дороги. По факту порчи имущества и стрельбы в населенных пунктах энергетики направили в правоохранительные органы соответствующие заявления.

Ввиду высокой стоимости выведенного из строя оборудования, нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет и штраф до 80 тыс. рублей. Также необходимо будет возместить компании нанесённый ущерб - злоумышленник оплатит демонтаж испорченного прибора, покупку нового и его установку.

«Вандализм на объектах электроэнергетики недопустим. Мы намерены предпринимать все предусмотренные законодательством меры для предупреждения и выявления противоправных действий на энергообъектах. Недобросовестные потребители должны понимать: наказание последует неминуемо», - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго Игорь Шарошихин.