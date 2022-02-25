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Общество25 февраля 2022 6:37

Анатолия Курицина переизбрали на пост главы Угличского района

Из 20 депутатов его поддержали 17
Полина Вачнадзе
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Анатолий Курицин избран главой Угличского района

Анатолий Курицин избран главой Угличского района

Фото: Правительство Ярославской области

Анатолий Курицин избран главой Угличского района – за него проголосовали 17 депутатов из 20.

Угличским районом Анатолий Курицин руководит последние пять лет. За это время район не единожды становился победителем «Рейтинга-76». Как отметил в своем поздравлении врио губернатора региона Михаил Евраев, Анатолий Курицин проявил себя отличным организатором и грамотным руководителем.

- Желаю главе района успехов в реализации планов, а Угличскому району – дальнейшего развития и позитивных преобразований, - сказал Михаил Евраев.

До того, как прийти на должность главы Угличского МР, Анатолий Курицин долгое время, а именно с 2004 по 2017 годы, возглавлял Мышкинский район. Глава имеет множество областных и государственных наград.