Ярославцев предупредили об ответственности за несанкционированные акции

Жителям напомнили, что закон предполагает лишение свободы за организацию массовых беспорядков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет России предупредил граждан своей страны, в том число и ярославцев, об ответственности, которая последует за организацию и участие в несанкционированных акциях.

- Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной. Напоминаем, что призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия, - сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Также жителям напомнили, что закон предполагает лишение свободы за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти.

- Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность, - добавили в обращении СК.