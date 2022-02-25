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Общество25 февраля 2022 6:00

Ярославцев предупредили об ответственности за несанкционированные акции

Сообщение поступило от Следственного комитета России
Влада Красоткина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителям напомнили, что закон предполагает лишение свободы за организацию массовых беспорядков.

Жителям напомнили, что закон предполагает лишение свободы за организацию массовых беспорядков.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет России предупредил граждан своей страны, в том число и ярославцев, об ответственности, которая последует за организацию и участие в несанкционированных акциях.

- Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной. Напоминаем, что призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия, - сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Также жителям напомнили, что закон предполагает лишение свободы за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти.

- Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность, - добавили в обращении СК.