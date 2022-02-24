В Ярославле человек провалился под асфальт

В эту яму провалился ярославец. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"

В Ярославле на Московском проспекте возле дома №61А появилась огромная выбоина в асфальте. Не просто яма, а такая, что человека в полный рост может "поглотить". Недавно в нее провалился молодой ярославец.

- Смотрите, ярославские жители, что это за асфальт? Я только что провалился, сразу, как вышел из подъезда, - рассказывает пострадавший в группе "Подслушано в Ярославле".

К счастью, из-за падения молодой человек никак не был травмирован. Удар на себя приняла одежда ярославца.