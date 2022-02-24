Оптическая связь охватила 10 тысяч домохозяйств в Ярославской области

Ярославцы в отдаленных районах могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Фото: ПАО «Ростелеком»

В прошлом году строительство сетей для подключения клиентов по технологии GPON («оптика в дом») велось в 13 районах региона, сообщили в пресс-службе оператора. На их территории связисты проложили более 200 километров линий связи. Благодаря этому высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании стали доступны жителям более чем 10 тысяч домохозяйств в 90 малых населенных пунктах.

- Жители большинства крупных городов Ярославской области уже давно могут подключить высокоскоростной интернет от нескольких цифровых провайдеров. С деревнями, поселками и селами, к сожалению, ситуация иная. Для большинства наших коллег тянуть сети в малые населенные пункты просто экономически нецелесообразно. Поэтому «Ростелеком» сегодня ставит перед собой задачу по обеспечению гарантированным доступом к Всемирной паутине именно селян, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.