Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 11:52

Оптическая связь охватила 10 тысяч домохозяйств в Ярославской области

«Ростелеком» продолжает расширять зону своего присутствия в регионе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярославцы в отдаленных районах могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Фото: ПАО «Ростелеком»

Ярославцы в отдаленных районах могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Фото: ПАО «Ростелеком»

В прошлом году строительство сетей для подключения клиентов по технологии GPON («оптика в дом») велось в 13 районах региона, сообщили в пресс-службе оператора. На их территории связисты проложили более 200 километров линий связи. Благодаря этому высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании стали доступны жителям более чем 10 тысяч домохозяйств в 90 малых населенных пунктах.

- Жители большинства крупных городов Ярославской области уже давно могут подключить высокоскоростной интернет от нескольких цифровых провайдеров. С деревнями, поселками и селами, к сожалению, ситуация иная. Для большинства наших коллег тянуть сети в малые населенные пункты просто экономически нецелесообразно. Поэтому «Ростелеком» сегодня ставит перед собой задачу по обеспечению гарантированным доступом к Всемирной паутине именно селян, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.