Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 11:37

Ярославская область направила для беженцев из ДНР И ЛНР гуманитарный груз

20 тонн продуктов, воды и товаров первой необходимости доставят в Ростов-на-Дону
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
20 тонн «гуманитарки» из Ярославской области доставят в Ростов-на-Дону

20 тонн «гуманитарки» из Ярославской области доставят в Ростов-на-Дону

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область отправила в Ростовскую область 20 тонн гуманитарной помощи. Она предназначена для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Ярославские предприятия направили для беженцев из ДНР и ЛНР питьевую воду, мясные и молочные консервы, гречку, муку, чай, кофе, одноразовую посуду, средства гигиены и наборы для детского творчества. Часть груза была оплачена из резервного фонда Ярославской области.

20 тонн «гуманитарки» доставят в Ростов-на-Дону.