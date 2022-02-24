Ярославская область направила для беженцев из ДНР И ЛНР гуманитарный груз

20 тонн «гуманитарки» из Ярославской области доставят в Ростов-на-Дону Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область отправила в Ростовскую область 20 тонн гуманитарной помощи. Она предназначена для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Ярославские предприятия направили для беженцев из ДНР и ЛНР питьевую воду, мясные и молочные консервы, гречку, муку, чай, кофе, одноразовую посуду, средства гигиены и наборы для детского творчества. Часть груза была оплачена из резервного фонда Ярославской области.

20 тонн «гуманитарки» доставят в Ростов-на-Дону.