В Ярославле начался прием волонтеров на чемпионат мира по волейболу

В Ярославле начался отбор волонтеров для работы на чемпионате мира волейболу FIVB 2022 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался отбор волонтеров для работы на чемпионате мира волейболу FIVB 2022. Добровольцы должны будут встречать зрителей на вокзалах и в аэропорту, помогать с организацией движения специальных автобусов. Также молодые люди будут регулировать проход гостей на площадку чемпионата и организовывать тематические мероприятия.

- Мы ожидаем порядка 150 волонтеров в возрасте от 16 лет. Ждем ребят с опытом в добровольческой деятельности, с желанием помогать и быть причастным к событию мирового масштаба, - сказала начальник отдела поддержки молодежных и социальных инициатив управления по молодежной политике Ярославля Дарья Китаева.

Чтобы стать волонтером, нужно оставить заявку на сайте оргкомитета здесь или здесь. Ребята, которые прошли отбор, получат фирменный мерч – одежду и аксессуары с символикой чемпионата.

Чемпионат по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Ярославль будут принимать игроков со 2 по 4 сентября.