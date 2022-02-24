Начался суд над экс-начальником штаба ярославской полиции

Бюджету был причинен ущерб в 40 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего бывшего начальника штаба УМВД по Ярославской области Алексея Ключарева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, в 2012-2013 годах, занимая должность начальника тыла УМВД, обвиняемый подписал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости. Однако работы были выполнены не в полном объеме, либо вообще не выполнены, - сообщили в пресс-службе Ярославской области.

Бюджету был причинен ущерб в 40 миллионов рублей. Центр так до сих пор и не достроен.