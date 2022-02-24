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Общество24 февраля 2022 7:01

Ярославна из-за миллионного долга по налогам чуть не лишилась Rolls-Royce

Не желая расставаться с престижной машиной, женщина заплатила все, что нужно
Полина Вачнадзе
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Должницу поставили перед выбором: либо она гасит долг, либо престижная машина окажется под арестом

Должницу поставили перед выбором: либо она гасит долг, либо престижная машина окажется под арестом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ярославля, чтобы не лишиться автомобиля Rolls-Royce, заплатила все свои долги.

Сумма невыплаченных налогов составила более миллиона рублей. Судебным приставам не осталось ничего иного, кроме как предупредить женщину: либо она гасит долг, либо ее престижная машина окажется под арестом. Ярославна с иномаркой расставаться не захотела.

- Женщина незамедлительно в полной мере оплатила свой долг перед налоговым органом, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.