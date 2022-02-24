В Ярославской области проверят обоснованность цены на ПЦР-тесты

Активисты ярославского Народного фронта обратились в УФАС с просьбой проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активисты ярославского Народного фронта обратились в УФАС с просьбой проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты.

В начале февраля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в лабораториях медицинских учреждений, в том числе и частных, а также цен на тесты в аптеках. Активисты Народного фронта провели повторный мониторинг и установили, что в Ярославской области снижение цен если и произошло, то крайне незначительное.

Из проверенных частных клиник самая высокая цена на проведение ПЦР-теста оказалась в Тутаевском районе: пациенту исследование обойдется в 1800 рублей. При этом в филиале того же медцентра в Ярославле услуга стоит на 400 рублей дешевле.

- В двух случаях мы зафиксировали незначительное удешевление - на 150 и 50 рублей соответственно. Это, конечно, совсем немного, если учесть, что стоимость исследования в регионе держится в среднем на уровне 1550 рублей, а по ОМС – не превышает 800 рублей. Важно, чтобы на новой волне заболевания, когда только в нашей области и только по официальной статистике ежедневно заболевают более 1700 человек, частники проявили социальную ответственность и сделали цены на ПЦР-тестирование доступными, – сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.