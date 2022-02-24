Эксперт: Рудаков и Рябченков - лидеры среди кандидатов на кресло мэра Рыбинска

Сосульки, падающие с крыш зданий, стали настоящей угрозой для жизни людей

В Ярославской области в городе Рыбинске сложилась непростая ситуация в ЖКХ. Жители обеспокоены тем, что мэр Денис Добряков покинул свой пост во время тяжелого для коммунальных служб периода.

По словам местных жителей, сосульки, падающие с крыш зданий, стали настоящей угрозой для жизни людей. Население уже стало подавать иски к городской администрации. В начале февраля местная жительница и ее ребенок получили повреждения от схода с дома снежной лавины.

Для нормализации обстановки в городе нужно выбрать нового мэра.

В числе предполагаемых кандидатов - бывший первый заместитель главы Рыбинска Дмитрий Рудаков, который оставил пост в 2019 году в связи с переходом в столицу в компанию «МРСК Северо-Запада». Другой кандидат - заместитель главы администрации по городскому хозяйству, временно исполняющий обязанности мэра города Алексей Рябченков.

Рудаков широко известен в городе проектами в социальной сфере. В свое время он смог увеличить зарплаты бюджетников, сократить долги города, а также привлечь крупных инвесторов. Он же принимал участие в реконструкции Красной площади в Рыбинске. Этот проект был признан лучшим проектом по благоустройству в 2018 году, за что его включили в федеральный реестр лучших практик. С подачи Рудакова бюджет выделил на него 10 миллионов рублей, а остальные средства вложили владельцы и арендаторы зданий.

Население уже стало подавать иски к городской администрации

Президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Сергей Кузенев указал, что для главы города важно должным образом выстроить диалог с предпринимательским сообществом.

- Рыбинск - непростой город, и им должен руководить человек, хорошо разбирающийся в вопросах коммунального хозяйства и одновременно осознающий историческую ценность города, способный рассмотреть самый перспективный вектор его развития, - подчеркнул Кузенев.

Член комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Рыбинска Надежда Лазарева отметила, что кандидат на пост мэра Алексей Рябченков имеет большой опыт работы в городском хозяйстве и хорошо разбирается в этой сфере, но никогда не работал как самостоятельный управленец.

- Хотя у нас и субсидиарный бюджет, участие в программах, обеспечивающих финансированием, важно, а это зависит уже от амбиций и умений мэра, - отметила Лазарева.