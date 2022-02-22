В Ярославле рассказали о работе транспорта в праздничный день

Горожанам нужно ориентироваться на воскресное расписание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле и по всей стране в целом завтра отметят День защитника Отечества. 23 февраля - выходной день. Однако часть местных жителей продолжат работать. Например, водители и кондукторы общественного транспорта.

- 23 февраля движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по воскресным расписаниям, - сообщили в Яргортрансе.

Обо всех изменениях и маршрутах можно узнать на сайте у этого городского предприятия.