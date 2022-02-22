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Общество22 февраля 2022 14:40

В Ярославле рассказали о работе транспорта в праздничный день

Горожанам нужно ориентироваться на воскресное расписание
Анастасия Голубева
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Горожанам нужно ориентироваться на воскресное расписание

Горожанам нужно ориентироваться на воскресное расписание

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле и по всей стране в целом завтра отметят День защитника Отечества. 23 февраля - выходной день. Однако часть местных жителей продолжат работать. Например, водители и кондукторы общественного транспорта.

- 23 февраля движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по воскресным расписаниям, - сообщили в Яргортрансе.

Обо всех изменениях и маршрутах можно узнать на сайте у этого городского предприятия.