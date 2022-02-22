Из Рыбинска до Демино во время лыжного марафона пустят автобус

Во время проведения Деминского лыжного марафона из Рыбинска в Демино пустят автобус Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во время проведения XV Международного Ростех Деминского лыжного марафона из Рыбинска в Демино пустят автобус.

Отправление 6 марта от железнодорожного вокзала в 09:30. Посадка со стороны здания ж/д вокзала. От Соборной площади отправление автобуса 09:40.

Автобус прибывает в Демино на верхнюю площадку, отправление с нее же в 13:30.

Стоимость проезда – 70 рублей. Дети до 7 лет могут ехать бесплатно, других льгот нет.