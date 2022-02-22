Россельхознадзор изымает из обращения серию лекарственного препарата для ветеринарного применения

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям доводит до сведения хозяйствующих субъектов и всех заинтересованных лиц, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлены несоответствие качества образца лекарственного препарата «Линкоспект 150» (серия 3430620, срок годности 06.2022) производства ООО «Белэкотехника» (Республика Беларусь), установленным требованиям по показателям «Подлинность спектиномицина гидрохлорида» и «Массовая концентрация спектиномицина гидрохролида».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата «Линкоспект 150».

В случае обнаружения вышеуказанной серии недоброкачественного лекарственного препарата просим проинформировать Управление любым удобным способом: по тел. 8 (4822) 50 98 01, доб. 164, 151 (Тверская обл.) и 8 (4852) 30 37 01 (Ярославская обл.), по электронной почте: rshn32@fsvps.gov.ru или через "Электронную приемную" официального сайта Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, а также обеспечить запрет реализации и применения лекарственного препарата для ветеринарного применения до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям согласно ст. 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».