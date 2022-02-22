График работы Госавтоинспекции Ярославской области в праздничные дни

Пресс-служба УМВД России по Ярославской областиопубликовала график работы подразделений Госавтоинспекции.

МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области в Ярославле:

- регистрация транспортных средств, обмен водительских удостоверений (ул. Декабристов, д. 12) – без выходных дней.

- прием экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача водительских удостоверений (ул. Журавлева, д. 12) – выходные дни: 23 февраля, 6, 7 и 8 марта.

РЭО ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское»:

- регистрация транспортных средств – без выходных дней.

- прием экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача водительских удостоверений – выходные дни: 23 февраля, 6,7 и 8 марта.

ГИБДД в поселке Петровское, Данилове, Угличском, Некоузском и Тутаевском районах:

- регистрация транспортных средств, прием экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача водительских удостоверений – выходные дни: 23 февраля, 6,7 и 8 марта.

В рабочие дни предоставление государственных услуг осуществляется подразделениями по обычному расписанию.