22 февраля ярославцам отключат свет и воду

22 февраля без электричества и воды останется часть домов Ярославля Фото: Полина Вачнадзе

22 февраля без электричества и воды останется часть домов Ярославля.

Отключения света с 09:00 до 12:00 планируются на проспекте Машиностроителей в доме №40. С 09:00 до 16:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

- поселок Починки 1-я линия, 1;

- улица Бахвалова, 40;

- ч.с.поселка Починки 1-я линия, дома 1-17, 4-16; 6-я линия, дома 13-31, 11а;

- улица Бахвалова, 40;

- улица Сабанеевская, 30/2;

- улица Университетская, 12;

- улица Красноборская, 54, 56, 58, 60;

- ч.с. пер.2-й Кузьминский;

- улица М. Хуторская;

- поселок Маяковского;

- переулки 1, 2, 5-й Хуторские;

- улица Кузьминская пустошь;

- улица Хуторская;

- улица Университетская.

Без воды с 09:30 до 14:00 останутся дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 30 по улице Земельной. Питьевой стендер установят у дома №29 на улице Земельной.