22 февраля ярославцам отключат свет и воду

22 февраля без электричества и воды останется часть домов Ярославля
Фото: Полина Вачнадзе
22 февраля без электричества и воды останется часть домов Ярославля.
Отключения света с 09:00 до 12:00 планируются на проспекте Машиностроителей в доме №40. С 09:00 до 16:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- поселок Починки 1-я линия, 1;
- улица Бахвалова, 40;
- ч.с.поселка Починки 1-я линия, дома 1-17, 4-16; 6-я линия, дома 13-31, 11а;
- улица Бахвалова, 40;
- улица Сабанеевская, 30/2;
- улица Университетская, 12;
- улица Красноборская, 54, 56, 58, 60;
- ч.с. пер.2-й Кузьминский;
- улица М. Хуторская;
- поселок Маяковского;
- переулки 1, 2, 5-й Хуторские;
- улица Кузьминская пустошь;
- улица Хуторская;
- улица Университетская.
Без воды с 09:30 до 14:00 останутся дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 30 по улице Земельной. Питьевой стендер установят у дома №29 на улице Земельной.