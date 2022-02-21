В Рыбинске с дома сошла снежная лавина

Так выглядел дом до схода снежной лавины. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске с дома №25 на улице Герцена сошла снежная лавина. Снег огромной шапкой нависал над тротуаром и в любой момент мог рухнуть вниз, придавив собой прохожего. Что и произошло в воскресенье, 20 февраля. Кстати, прохожим в этом месте деваться некуда: с одной стороны дом, с другой – забор. Обойти опасный участок можно только по проезжей части.

Обвал попал на камеру. Только под снежной шапкой прошли люди, как она рухнула вниз.

Под крышей в момент схода снега никого, к счастью, не было. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Ответственность за очистку крыш от снега и наледи лежит на собственниках. Дом на Герцена выставлен на продажу, что, впрочем, не снимает с его действующего хозяина обязанности содержать строение в надлежащем виде.

- Всем собственникам и УК выданы предписания о срочном принятии мер по очистке кровли от наледи. Специалисты департамента проводят контрольные выезды для выявления нарушителей. Работы выполняются в порядке очередности, - пояснили в администрации Рыбинска.