Ярославцы могут оформить QR-код на Госуслугах по результатам теста на антитела

Жители Ярославской области могут получить QR-код по результатам теста на антитела. Скриншот с сайта Госуслуги

Жители Ярославской области могут получить QR-код по результатам теста на антитела. Оформить сертификат с сегодняшнего дня можно на сайте Госуслуг. Действует он на протяжении шести месяцев.

Чтобы получить сертификат, в первую очередь нужно обратиться в лабораторию, которая делает анализ на антитела и передает его на Госуслуги. В собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис (если есть).

Если результат теста окажется положительным, будет оформлен электронный сертификат. При этом уровень антител не имеет значения.

Оформить электронный сертификат могут и несовершеннолетние. Дети до 14 лет получают его в МФЦ, после 14 лет – на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.