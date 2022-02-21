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Общество21 февраля 2022 11:59

Погода в Ярославской области на неделю: весенняя зима продолжается

Существенных осадков не предвидится
Полина Вачнадзе
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Ярославской области предстоящая неделя будет по-весеннему теплой. Скриншот Центр "Фобос"

В Ярославской области предстоящая неделя будет по-весеннему теплой. Скриншот Центр "Фобос"

В Ярославской области предстоящая неделя будет по-весеннему теплой, сообщают синоптики Центра «Фобос».

- Центральную России поля фронтальной облачности накроют во вторник-среду, а в начале и в конце недели фон атмосферного давления будет повышенным, так что существенные осадки маловероятны. Температурный режим вполне весенний, - сообщает в Центре.

Сегодня, 21 февраля, в Ярославле переменная облачность, возможен небольшой дождь, +1..+3. Ближайшей ночью переменная облачность, сильный снег, сильный туман, температура -1..+1. Давление заметно ниже нормы.

Завтра, 22 февраля, на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -1..+1, днем +2..+4, ветер юго-западный, умеренный.

23 февраля, ожидается малооблачная погода, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -1..+1, ветер северо-западный, умеренный.

24 февраля, на фоне повышенного давления переменная облачность; ночью -9..-11, днем -2..-4, ветер слабый.

25 февраля также переменная облачность; ночью -8..-10, днем 0..-2, ветер южный, сильный, порывы до 15 метров в секунду.

26 февраля переменная облачность; ночью и днем -1..+1, ветер слабый.

27 февраля небольшой снег; ночью и днем -1..-3, ветер северо-западный, умеренный.