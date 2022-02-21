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Происшествия21 февраля 2022 10:48

В Ярославле из здания мэрии эвакуировали сотрудников

На месте работает полиция
Полина Вачнадзе
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Из здания мэрии в Ярославле эвакуировали сотрудников

Из здания мэрии в Ярославле эвакуировали сотрудников

Фото: Полина Вачнадзе

Днем 21 февраля всех сотрудников мэрии и муниципалитета Ярославля эвакуировали из здания. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе, и кинологи с собаками.

- Опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Судя по всему, в администрацию города поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Подробностей случившегося на данный момент нет.

Также сегодня было эвакуировано здание МЧС. Причина не уточняется.