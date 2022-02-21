В Ярославле из здания мэрии эвакуировали сотрудников

Из здания мэрии в Ярославле эвакуировали сотрудников Фото: Полина Вачнадзе

Днем 21 февраля всех сотрудников мэрии и муниципалитета Ярославля эвакуировали из здания. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе, и кинологи с собаками.

- Опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Судя по всему, в администрацию города поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Подробностей случившегося на данный момент нет.

Также сегодня было эвакуировано здание МЧС. Причина не уточняется.