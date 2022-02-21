Рыбинец перевел мошенникам 3,8 миллиона рублей

Рыбинец стал очередной жертвой телефонных мошенников. Фото: Полина Вачнадзе

В полицию Рыбинска обратился 38-летний местный житель. Он стал очередной жертвой телефонных мошенников.

Мужчине позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка. Под предлогом того, что нужно срочно остановить оформление кредита на его имя, они уговорили свою жертву установить на телефон специальное приложение. Рыбинец, не сомневаясь в правдивости слов «работников банка», сделал все, как они говорят.

Затем, все также беспрекословно следуя их указаниям, мужчина несколькими транзакциями перевел на «безопасные счета» деньги со своего счета и еще оформил кредит на 1,1 миллиона рублей.

- Заявитель лишился денежных средств на сумму более 3,8 миллиона рублей, - уточнили потери рыбинца в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».