В Ярославской области на 1000 мужчин приходится 1224 женщины

Сейчас показатели не сильно отличаются от тех, что упоминаются в песне 60-х годов прошлого столетия. Инфографика: Ярославльстат

Многие из нас помнят фразу из песни: «На 10 девчонок по статистике 9 ребят» и по данным Ярославльстата сейчас показатели не сильно отличаются от тех, что упоминаются в песне 60-х годов прошлого столетия.

В Ярославской области на начало 2021 года на 1000 мужчин приходится 1224 женщины. В брак ярославцы стараются вступать 25-34 лет. В 2020 году в регионе было заключено 6548 союзов, в 2021-м – 7927.

В 2020 году на свет появились 10 637 младенцев, в том числе 145 пар двойняшек и одна тройня.