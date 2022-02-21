В Ярославской области разыскивают опасных преступников

Обвиняемые и подозреваемые в тяжких преступлениях могут находиться в Ярославской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Ярославской области просит ярославцев обратить внимание на данных мужчин. Все они скрываются от следствия и суда, и могут находиться в любом регионе России, в том числе и у нас.

- Мамикон Саркисович Арутюнян 08.03.1975 г.р., уроженец Грузинской ССР, обвиняется в убийстве;

Мамикон Саркисович Арутюнян Фото: УМВД по Ярославской области

- Сергей Александрович Журавлев 14.01.1992 г.р., уроженец г. Якутска, обвиняется в покушении на убийство;

Сергей Александрович Журавлев Фото: УМВД по Ярославской области

- Сандал Локут Трофимов 24.08.1995 г.р., уроженец Хангаласского района республики Саха (Якутия), обвиняется в убийстве;

Сандал Локут Трофимов Фото: УМВД по Ярославской области

- Константин Владимирович Александров 26.03.1990 г.р., уроженец Сунтарского района республики Саха (Якутия), обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего;

Константин Владимирович Александров Фото: УМВД по Ярославской области

- Константин Дмитриевич Михайлов 09.10.1983 г.р., обвиняется в невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат;

Николай Аркадьевич Анисечков Фото: УМВД по Ярославской области

- Николай Аркадьевич Анисечков 17.11.1978 г.р., подозревается в незаконном приобретении, хранении наркотических средств).

- Полиция просит граждан помочь в розыске данных лиц: всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (4852) 72-88-11 - дежурная часть УМВД России по Ярославской области, 02, с мобильного – 102, - сообщили в пресс-службе региональной полиции.