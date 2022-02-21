Ярославские полицейские изъяли более 1,2 килограмма синтетического наркотика

У 41-летнего ярославца изъяли более 1,2 килограмма наркотика Фото: УМВД по Ярославской области

Ярославские полицейские не дали попасть на наркорынок крупной партии синтетического наркотика – более 1,2 килограмма запрещенного вещества оперативники изъяли у 41-летнего ярославца.

Во время задержания у мужчины нашли сверток с порошком. Еще 80 таких же свертков общим весом в 95 граммов были обнаружены и изъяты из тайника, который подозреваемый оборудовал в Дзержинском районе.

- В ходе дальнейшего обыска в квартире по месту жительства мужчины обнаружено более 1,2 килограмма вещества. Исследование установило, что это синтетический наркотик – производное метилэфедрона, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Установлено, что официально задержанный нигде не работал. Но нелегально он трудился на один из интернет-магазинов. В его обязанности входило расфасовывать товар и развозить его по тайникам, оборудованным по всему Ярославскому региону. За одну закладку, как признался мужчина, он получал 150 рублей.