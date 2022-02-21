В Ярославле автобус с пассажирами влетел в трактор

В Ярославле автобус столкнулся с трактором. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
В Ярославле вчера, 20 февраля, недалеко от остановки «Улица Дачная» произошло ДТП. Автобус ПАЗ с пассажирами врезался в трактор, который занимался уборкой улицы.
- Хорошо, обошлось без серьезных увечий для пассажиров. Мы просто разлетелись как кегли по салону. Автобусы еле живые. Водители, куда вы так гоните? – написал в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте очевидец аварии.
Причины ДТП будут выяснять в Госавтоинспекции.
Известно, что автобусы данного маршрута принадлежат местному перевозчику.
На тракторе повреждений почти нет. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте