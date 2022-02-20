Жительница Ярославля ударила полицейского по лицу

Следователи передали дело в суд. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле пройдет суд над 34-летней местной жительницей. Преступление произошло в одном из баров в центре города.

- По данным следствия, в середине ноября 2021 года у обвиняемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров в центре города Ярославля, произошел конфликт с администрацией данного заведения, в результате которого был вызван наряд полиции, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

По всей видимости, полицейский кортеж не понравился женщине, поэтому она неожиданно несколько раз ударила одного из сотрудников по лицу. Против ярославны возбудили уголовное дело. Сейчас следователи завершили расследование и передали необходимые материалы для рассмотрения в суд.