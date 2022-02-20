Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 9:07

В Ярославле проходит выставка художника Игоря Сакурова

Его работы можно увидеть до конца февраля
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вход на выставку свободный.

Вход на выставку свободный.

Фото: Правительство Ярославской области

В ярославской филармонии работает персональная выставка художника Игоря Сакурова. Увидеть картины можно до конца февраля в фойе музыкального учреждения.

- На выставке «Под звуки джаза» представлены произведения, созданные исключительно под звуки музыки и вдохновленные различными звучаниями: от симфонических сочинений классиков до ярких джазовых и этнических композиций, - рассказали в правительстве Ярославской области о концепции события.

Посмотреть на творения Сакурова может любой желающий, вход на выставку свободный.