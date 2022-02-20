В Ярославле проходит выставка художника Игоря Сакурова

Вход на выставку свободный. Фото: Правительство Ярославской области

В ярославской филармонии работает персональная выставка художника Игоря Сакурова. Увидеть картины можно до конца февраля в фойе музыкального учреждения.

- На выставке «Под звуки джаза» представлены произведения, созданные исключительно под звуки музыки и вдохновленные различными звучаниями: от симфонических сочинений классиков до ярких джазовых и этнических композиций, - рассказали в правительстве Ярославской области о концепции события.

Посмотреть на творения Сакурова может любой желающий, вход на выставку свободный.