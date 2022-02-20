В Ярославле вор снес замок в доме местной жительницы и похитили технику

Против ярославца возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ярославля, вернувшись домой в один из февральских дней, обнаружила, что на двери при входе в жилище поврежден замок. Женщина зашла внутрь и поняла, что у нее в "гостях" побывали воры.

- Заявительница пояснила, что неизвестные повредили замок, проникли в дом и похитили сотовый телефон и планшет. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейские установили первого подозреваемого. Им оказался 42-летний знакомый потерпевшей. Мужчина признался, что это он похозяйничал в чужом доме. Кроме этого, он рассказал, что похищенную технику продал. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". На данный момент расследование продолжается.