Устал от стонов и криков: в Ярославле мужчину осудили за убийство тяжелобольной матери

В Ярославле мужчина был признан виновным в убийстве матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд огласил приговор 51-летнему ярославцу. Мужчина был признан виновным в убийстве матери.

Мать и сын проживали в коммуналке на улице Ярославской. Женщина долго и тяжело болела, уже не вставала с постели и не могла себя обслуживать, поэтому все заботы о пожилой матери легли на плечи сына.

2 июля прошлого года мужчина напился. В какой-то момент, одурманенный алкоголем, он сначала избил старушку, а потом задушил ее. Свой поступок ярославец объяснил тем, что устал от постоянных стонов и криков матери, устал от необходимости ухаживать за тяжелобольной женщиной.

- Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. – Приговор в законную силу не вступил.