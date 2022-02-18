Ярославец заплатил 200 тысяч рублей за 265 нарушений скоростного режима

Ярославцев 265 раз был оштрафован за превышение скорости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С ярославца, злостного нарушителя правил дорожного движения, судебные приставы взыскали более 200 тысяч рублей. Мужчина 265 раз превысил скоростной режим на дорогах, совершенно не спешил, когда надо было платить штрафы.

- Судебный пристав приходил по месту регистрации должника, но он там не проживал. На телефонные звонки не отвечал. Тогда в рамках исполнительного производства был составлен акт описи и ареста имущества мужчины, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Расставаться со своими вещами должник не захотел и поэтому оперативно выплатил долг.